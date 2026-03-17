【駿河屋：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム＋νガンダム用 LEDユニット」】 価格：81,400円 駿河屋にて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム＋νガンダム用 LEDユニット」を販売している。 今回駿河屋に再入荷予定の「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム＋νガンダム用 LEDユニット」の予約を受け付けており、3月17日16時ごろの時点で予約可能であることが確認できた。 なお購入制限と