【キン肉マン マリポーサ モクテスマ・ディフェンス】 予約受付期間：3月21日20時～ 商品発送時期：受注日から10ヶ月 価格：87,780円 SpiceSeedフィギュア事業部は、フィギュア「キン肉マン マリポーサ モクテスマ・ディフェンス」の予約受付を3月21日20時より開始する。商品の発送時期は受注から10カ月を予定し、価格は87,780円。 「キン肉マ