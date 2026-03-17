今季限りで現役を退くことを表明していたノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が１７日、羽田空港に帰国した。家族が欧州までかけつけた現役最後の試合だった１５日のＷ杯オスロ大会（ノルウェー）は３８位。複合関係者だけでなく、ジャンプ代表も現地で見守るなか、複合界のレジェンドは現役生活に別れを告げた。空港では「たくさんの愛と敬意を感じた最後の一日でした。言葉に言い表せないく