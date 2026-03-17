藤原紀香「ミス日本」、萬田久子「ミス・ユニバース・ジャパン」ほか、かつて"芸能界の登竜門"だったミスコンやオーディションは「容姿で評価」の是非を踏まえて変貌を遂げている。変化しながらも続くその歴史についてレポートする。【写真】「ミス・ユニバース・ジャパン」や「ミス日本」、「ミス・インターナショナル」「ミス・ワールド」に選ばれた人たち児島明子や藤原紀香、吉松育美、田中道子などウーマン・リブ運動も一