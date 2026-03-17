沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、女子高校生ら2人が死亡した事故。波浪注意報が発表されるなか、出航したその判断について、高校が会見で説明しました。記者「沖縄県・辺野古漁港にきています。事故にあった不屈と平和丸を国交省の職員らが調査しています」操舵室が大破した船。きょう午前、国交省の運輸安全委員会が転覆した船の状態などを調べました。事故があったのは、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護