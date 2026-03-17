アメリカのトランプ大統領が「ある大統領経験者とイランへの攻撃について話した」と発言しましたが、存命中の大統領経験者側は全員、トランプ氏とのやりとりを否定したと報道されました。アメリカのトランプ大統領は16日、イランへの攻撃について、「ある大統領経験者と話した」と発言しました。アメリカトランプ大統領「私はある大統領経験者と話したんだ。私が好きな大統領経験者だ。彼は『私も（イラン攻撃を）やりたかった』