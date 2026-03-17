ロケバスの中で性的暴行を加えた罪などに問われたお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、被害を訴える女性が「気持ち悪くて怖かった」などと証言しました。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われていて、先週の初公判では「同意してくれていると思った」と述べ、無