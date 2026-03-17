俳優のいしだ壱成さんが自身のブログを更新。鼻の手術を受け退院したことを明かしました。 【写真を見る】【 いしだ壱成 】鼻の手術を受け退院を報告「鼻の奥の天井付近に発生する良性のポリープがあり、慢性的な副鼻腔炎を起こしていました」いしださんは「実は数日前に手術を受けまして、無事に退院してきました」と投稿。続けて、「呼吸上皮腺腫様過誤腫（こきゅうじょうひせんしゅようかごしゅ）という病気で、鼻の奥の天