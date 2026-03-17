元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が17日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演し、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第2回公判についてコメントした。この日の後半では検察側の証人として女性の母親が出廷。2024年7月の当日について「娘から『ジャンポケ斉藤めちゃ気持ち悪いんだけど