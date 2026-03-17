ロッテ戦に先発し5回1失点だった阪神・才木＝ZOZOマリン阪神の才木は直球に力があり、5回2安打1失点。落ちる球もさえて6三振を奪った。外野の一角を狙う高寺がオープン戦1号2ランを放った。ロッテの西野は走者を出しながら粘り、5回2失点で先発枠入りへアピール。