◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）阪神は17日、ロッテとオープン戦を行い、2―4で敗れた。先発した才木浩人投手（27）は5回2安打1失点と好投し、開幕へ順調な仕上がりをアピールした。才木は侍ジャパンでの戦いを終えて米国から帰国し、即チームに合流した坂本とバッテリーを組んで好投。失点はポランコに許したソロのみだった。試合後は「全体的に良かったですね。出力も出てますし感覚