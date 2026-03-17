JRAは17日、ドバイに遠征していたケイアイアギト（牡3＝加藤征）、シンフォーエバー、（牡4＝森秀）、ルクソールカフェ（牡4＝堀）が同日午前11時5分に関西空港着のフライトで無事に帰国したと発表した。その後、輸入検疫のため兵庫県三木市の三木ホースランドパークに移動し、午後1時55分に入厩した。