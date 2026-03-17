「お散歩中の悲劇…イッヌ&ベッビ同時拒否（涙）」から始まる動画がInstagramで話題になっています。“拒否柴”つくねちゃんと1歳の女の子、ママも涙の同時拒否から10日後の変化とは…！？【動画】まさかの同時拒否から10日後…動画に出てくるのは、やんちゃな4歳のつくねちゃんと1歳の女の子。娘さんが誕生したときからそばにいるつくねちゃんは、娘さんにとって姉のような存在です。つくねちゃんと娘さんを連れてお散歩