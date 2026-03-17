新潟県警は17日、警察官2人の懲戒処分を発表しました。3月17日付けで停職3か月の処分を受けたのは、30代の男性巡査部長です。去年8月29日、知人の求めに応じ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反事件に関連して捜査情報を教え、職務上知りえた秘密を漏えいした疑いがもたれています。減給3か月（100分の10）の処分を受けたのは別の30代の男性巡査部長です。去年6月30日、知人の求めに応じ、自分の業務に必要がな