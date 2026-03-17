大幅なフェイスリフトでイケメンフェイスになった「クリッパートラック」に注目2026年1月15日、日産は「クリッパートラック」を一部の仕様を変更し、1月23日から販売を開始しました。販売店の問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏の日産ディーラーに聞いてみました。初代クリッパートラックは、三菱「ミニキャブ トラック」のOEMモデルとして、軽バンの「クリッパー バン」とともに2003年にデビューしました