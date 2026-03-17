俳優の戸田恵梨香が自身のInstagramを更新し、日曜劇場『リブート』（TBS系）で共演中の山口紗弥加との撮影オフショットを公開した。 参考：『リブート』戸田恵梨香が体現したもう一つの“リブート”味覚でつながった夫婦の絆 投稿された写真は全3枚。黒トップスにデニム姿の戸田と白のスウェット姿の山口が肩を寄せ合いながらギャルピースを決めるツーショットが並び、撮影現場での仲の良