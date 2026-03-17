広島で被爆死したアメリカ兵捕虜の調査で知られる被爆者の森重昭さんが亡くなりました。88歳でした。森重昭さんは8歳の時に広島市で被爆しました。戦後、捕虜として被爆死したアメリカ兵の調査をおよそ50年にわたって続け、12人の身元を特定。その功績から2016年にはアメリカのオバマ元大統領と対面したことでも知られています。アメリカ兵の遺族との交流も続け、国境を越えて平和を訴え続けました。■森重昭さん（2025年）