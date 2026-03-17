「世界で最も美しい美術館」に選ばれた広島県大竹市の下瀬美術館で、人形をテーマとした展覧会が開かれています。人形作家、四谷シモンさんが手掛けた少年の人形。身にまとうのは、世界的なファッションデザイナー、コシノジュンコさんの衣装です。四谷シモンさんは、関節が動く「球体関節人形」の第一人者です。特別展には、およそ20点の人形のほか、親交の深い画家らの作品や資料なども展示されています。■来