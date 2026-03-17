札幌市教育委員会が、札幌市立の小中学校に通う児童生徒あわせて２人が同級生から暴力行為などのいじめを受けたとして、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態と認定し、調査していることが分かりました。保護者によりますと、札幌市南区の市立小学校に通っていた男子児童は、２０２３年の春から、複数の同級生から「死ね」と言われたり、教室の椅子で足を踏まれるなどしたということです。児童はその後、ＰＴＳＤと診断され、現在