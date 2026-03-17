＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇16日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞西村優菜は33位で終えた「ブルーベイLPGA」に続き、今季2試合目を迎える。中国でプレーは初日「77」と出遅れたが、2日目「69」と巻き返して予選を突破。「2日目にしっかり頑張れた。いいラウンドができましたし、最終日は風が強い中なんとか耐えられた。初戦としては手応えのある一戦だったと思います