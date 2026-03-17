外国人観光客数が過去最多となる中、各地でオーバーツーリズムなどの問題も発生している。ニュース番組『ABEMA Morning』では、「おもてなし」で問題解決に乗り出した福岡県の中高生たちを取材した。【映像】中高生たちが英語で「おもてなし」をする様子福岡県の太宰府市で流暢な英語で外国人観光客をバス停まで案内する高校生。ガイドを務めた高校1年生の今里優来さんは「初めて外国人の方を案内して少し緊張している。これか