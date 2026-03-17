演歌歌手の藤あや子が17日に自身のアメブロを更新。長年の友人でヘアメイクを担当するじゅんさんと共に、旬の味覚を堪能した贅沢なディナーの様子を明かした。【映像】藤あや子 24歳年下夫との乾杯ショット＆品数豊富な食卓この日、藤は「筍ごはん 新物の筍を土鍋で炊いたもの」と、食欲をそそる筍ごはんの写真を公開。「じゅんさんと2人で久しぶりにゆっくりディナー」を楽しんだといい、多忙な日々の中での貴重なひとときを