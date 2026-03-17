イランへの地上部隊の派遣について、イランの外務次官はアメリカを「泥沼」に引きずり込むことになると警告しました。【映像】イラン・テヘランの様子イラン外務次官「賢明な判断が下されることを願っています。そして、相手側にも外交的な対応が優先されることを願っています」「彼らをこの戦争に引きずり込んだ者たちが、彼らを泥沼に陥れる可能性もあるということを、相手側も理解しているはずです」イランのハティブザデ外