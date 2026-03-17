新潟市中央区のＪＲ上所駅が3月15日で開業1周年を迎えたことから、地域住民などが記念イベントを開きました。 15日、地域住民などが集まっていたのは、新潟市中央区にあるJR上所駅です。1年前、県内の在来線としては、実に20年ぶりに開業した新駅・上所駅。地域住民が横断幕を掲げ、その開業を祝っていました。【子どもたち】「上所駅おめでとう！」それから1年、15日は地域住民などが手作りのうちわで1周年を祝いました。【訪れ