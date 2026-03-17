カリブ海の島国キューバで大規模な停電が発生し、およそ1000万人が影響を受けています。【映像】大停電に見舞われたキューバ・ハバナの様子ロイター通信などによりますと、キューバの電力事業会社は16日、大規模な停電が発生しおよそ1000万人が影響を受けたと発表しました。原因は特定できていませんが、発電所の故障が原因ではないとして、送電に問題があると示唆しています。キューバでは、発電システムと送電網の老朽化