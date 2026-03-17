島津製作所などが出資し、再生医療関連の事業を展開する「ｉＰＳポータル」（京都市）と帝人のグループ会社「帝人リジェネット」（東京都）は１６日、自分の血液からｉＰＳ細胞を作って保管する個人向けサービスを４月から始めると発表した。将来、病気になった時の治療に使うことを想定している。公益財団法人・京都大ｉＰＳ細胞研究財団の専門家らと協議し、高品質な細胞を管理する。両社によると、あらかじめ採取した血液の