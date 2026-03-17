「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神がロッテとのオープン戦で逆転負けを喫した。１点を追う三回、高寺がロッテの先発・西野から右翼スタンドに一時逆転となる２ラン。オープン戦１号で試合を引っ繰り返した。投げては才木が５回２安打１失点と好投。ＷＢＣに出場していた坂本が帰国し、久々にバッテリーを組んだ中で結果を残した。ＷＢＣ出場メンバーは前日１６日に帰国。３人はその