神奈川県大和市の路上で自転車に乗っていた女子大学生を追いかけてわいせつな行為をしようとしてけがをさせたなどとして43歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者神奈川県厚木市の会社員木村修一容疑者（43）は、去年10月、神奈川県大和市の路上で自転車に乗っていた大学4年生の女性（23）を転倒させるなどしてけがをさせ、わいせつな行為をしようとした疑いが持たれています。警察によりますと、女性はすねを剥