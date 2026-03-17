人気グループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」（キンプリ）の元メンバー、岩橋玄樹（げんき）がソロ歌手としてシングル「ＤａｎｇｅｒｏｕｓＫｅｙ」（テイチク）で２度目のメジャーデビューを果たした。新曲には「一歩ずつ進んでいけば、必ずいい方向につながる。聴き手への応援ソングでもあり、自分自身への応援ソングでもある」との思いを込めた。（鶴田裕介）２０２１年のキンプリ脱退後、インディーズでソロ活動を開始。