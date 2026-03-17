生成ＡＩ（人工知能）を活用したアニメ番組が、テレビの地上波で相次いで放送されている。人手不足に悩む制作現場での作業効率化、新たな表現の開拓などに期待が高まる。一方、既存の作品と酷似した生成物は著作権侵害にあたる恐れがあり、現場では試行錯誤が続く。（土谷武嗣）制作時間の短縮山陰中央テレビ（松江市）は昨年１０月、ショートアニメ「小泉八雲のＫＷＡＩＤＡＮ（怪談）の世界」の放送を始めた。明治期の作家、