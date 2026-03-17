「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＷＢＣに出場していた阪神・森下翔太外野手（２５）が前日１６日に帰国後即、「３番・ＤＨ」で出場。２打席に立ち、空振り三振と四球だった。異例の“超速合流”となったが「やるしかないので。切り替えられなかったじゃ済まない」ときっぱり。「ＷＢＣが終わったらもうシーズンなので、タイガースのユニホームを着てなるべく多く（実戦機会を得たい）