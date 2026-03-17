楽天グループ（以下、楽天）は3月17日、経済産業省および新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）が推進する日本の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）プロジェクト」の一環として開発したAIモデル「Rakuten AI 3.0」を提供開始したことを発表した。2025年12月の発表以降にファインチューニングして改良されたこのモデルは、複数の日本語ベンチマークで優れたス