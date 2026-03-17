RIZAPグループは3月17日、コンビニジム「chocoZAP」が国内で黒字化を達成し、事業開始から3年半で「再成長フェーズ」に移行したと発表した。国内で1,800店舗超の無人運営モデルを確立し、先行投資の回収を完了したことを受け、今後はグローバル展開を本格的に加速させる方針である。シンガポール1号店「chocoZAP Orchard店」海外戦略の第一弾として、香港での成功モデルを再現する形で、シンガポールに1号店「chocoZAP Orchard」を