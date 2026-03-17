「少雨」１１月中旬から さらに向こう１か月も少雨が続く可能性 水不足に？ 東日本太平洋側と西日本では、１１月中旬以降、少雨の状態が続いています。 気象庁は、雨が少ない状態は向こう１か月程度続く可能性があるとして、農作物や水の管理などに十分に注意するよう呼びかけています。 東日本太平洋側と西日本では、１１月中旬から２月中旬まで、低気圧や前線の影響を受けにくく、高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、少