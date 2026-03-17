レディオヘッドのエド・オブライエン（Ed O'Brien）が、最新ソロアルバム『Blue Morpho』を5月22日にリリースする。そこに注ぎ込んだ重厚な感情のプロセス、レディオヘッドのツアー計画について赤裸々に語った最新インタビュー。ウェールズにある自宅近くで夕食後の散歩を終えたばかりのエド・オブライエンが、Zoomにログインした。「とても暗く、静まり返った夜だよ」と彼は言う。「ウェールズの丘陵地帯で光が薄れていくなか、素