ドル円１５９．３５近辺、ユーロドル１．１４７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ドル買いが優勢。NY原油先物が95ドル台から一気に98ドル台まで上昇する動きに、市場は「有事のドル買い」の反応を示した。ドル円は一時159.49レベルまで買われ本日の高値を更新。ユーロドルは安値を1.1466レベルに更新した。足元ではドル買いの動きはやや落ち着いている。 USD/JPY159.36EUR/USD1.1477