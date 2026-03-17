Ｂ２ベルテックス静岡は１７日、ＰＧ柏倉哲平（３１）のインジュアリーリスト（ＩＬ）からの抹消手続きを行い、Ｂリーグに公⽰されたと発表した。またＰＧ橋本⻯⾺（３７）が同日、左腓骨骨折でＩＬに登録しリーグに公示されたと発表した。