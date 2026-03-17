ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが１７日、東京・江東区のキッザニア東京内に期間限定でオープンした「情報番組制作スタジオ」の取材会に出席した。イベントの感想を問われると「人生初のキッザニアです！」と満面の笑みで報告。キッザニア東京の開業当時９歳。「ずっと行きたいと母に言っていたけど、人気過ぎて予約が取れなかった。子どもたちと一緒に夢をかなえられてうれしい」と喜んだ。興味のあるパビリオンは、ガソリン