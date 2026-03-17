◆ＷＢＣ決勝米国ーベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）第６回ＷＢＣの決勝がいよいよ行われる。侍ジャパンは無念の準々決勝敗退となったが、その対戦相手だったベネズエラが同国初の決勝進出を決めた。対するのは３大会連続決勝進出、優勝候補と目されてきた米国。どんな戦いになるのか。今大会の成績など、２チームを徹底比較する。侍ジャパンが１位の世界ランキングは、米国が３位でベネズエ