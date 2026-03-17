◆ＷＢＣ準決勝イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）元巨人でベネズエラ代表のヘラルド・パーラ一塁コーチが決勝進出を喜んだ。イタリアに逆転勝ちで初の決勝行きが決定。「我々はとてもハッピーだ。２日前に日本に勝ち、今日はイタリアに勝ち、初めて決勝にいける。明日は全てうまくいくことを祈っている。優勝を目指す」と声を弾ませた。パーラは２０年に巨人に加入。負傷もあ