ＴＢＳの杉山真也アナウンサーが１７日、東京・江東区のキッザニア東京内に期間限定でオープンした「情報番組制作スタジオ」の取材会に出席した。子どもの頃の夢は「プロ野球選手」。「小学生くらいの時は、ナイター中継が各局でやっていた。留守番している時に１人で投げて、１人で打つまねしていた」。同時に「実はそこでアナウンサーのものまねもした」とアナウンサーの原点でもあったと明かした。就職活動では「実はアナ