お笑い芸人で俳優のマキタスポーツ（56）が、14日放送の読売テレビ「ダイアンのマニアめし」（土曜前9・25）にゲスト出演。町中華で注目している料理を明かした。同番組で大阪のスーパーを訪れたマキタ。普段は同居する2人の娘たちに食事を作っているといい、「僕が見たいのは、まず鮮魚のコーナー」と告白。「僕は凄くマグロが大好きで、マグロにスーパーの心意気を見たい」と注目ポイントを挙げた。話を聞いていた「ダイア