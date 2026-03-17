元大阪府知事・大阪市長で、日本維新の会創始者の橋下徹氏が17日放送のCBC／TBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金曜後1：55）に出演。お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）が罪に問われている不同意性交罪、不同意わいせつ罪について解説した。【写真】顔をピタリくっつけ…妻・瀬戸サオリとの2ショットこの日、番組では斉藤被告の第2回公判の様子を生中継で報じた。初公判で斉