『夢グループ』所属の歌手・保科有里さんが17日、インスタグラムを更新。自身の愛車に傷をつけられたことを報告しました。【写真を見る】【 保科有里 】自身の愛車に複数の“ひっかき傷”が「写真のようにギーと」画像と共に報告「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました右の前のドアと後のドア、そして左のドアと後のドア。写真のようにギーと。」と投稿。 アップされた画像には、傷つけられた