お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身の会社について語った。MCのタレント・MEGUMIは西野のチームスタッフについて「何人いるの？」と尋ねたが、西野は「もう分かんない」と苦笑。「会社は日本とニューヨークに1個ずつあるんだけれども、ニューヨークの会社に誰が働いているかとか、もう知らないっすね」と平然と話した。自