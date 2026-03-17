【「DEAR BOYS」シリーズ通巻100巻記念フェア】 開催期間：3月17日～3月30日 【拡大画像へ】 講談社「月刊少年マガジン」で連載中の八神ひろき氏によるバスケットボールマンガ「DEAR BOYS」シリーズが、3月17日発売の「DEAR BOYS ACT4」第22巻をもってシリーズ通巻100巻を達成した。 これを記念して本日より、各電子書籍ストアにてシリーズ作品の対