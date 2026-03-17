【第14話】 3月17日 無料公開 第14話「溶解」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏のマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」の第14話「溶解」をヤンチャンWebで無料公開した。 第14話では、プリーチェのパーティが素早いスライムによって壊滅。体内で溶かされて無残な姿になってしまう。 ヤンチャンWebでは最新話となる第15話「拳闘士プリーチェ」も7