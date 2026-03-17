B2西地区のベルテックス静岡は3月17日、同日付で柏倉哲平のインジュアリーリスト（IL）抹消、および橋本竜馬のIL登録を発表した。 現在31歳の柏倉は、180センチ82キロのポイントガード。山形南高校、青山学院大学を経て、Bリーグ初年度にアースフレンズ東京ZでBリーグデビューを飾った。新潟アルビレックスBB、滋賀レイクス、川崎ブレイブサンダースを渡り歩き、今シーズ