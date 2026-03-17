log youの久保怜音が3月15日、自身のInstagramを更新し、『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』への出演を報告。さらにイベントで共演したAKB48時代の同期・千葉恵里とのコラボダンスをTikTokで公開した。 （関連：【画像】久保怜音&千葉恵里、AKB48時代の同期コラボにファン歓喜「顔面最強」） 久保はInstagramに「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 ありがとうございました♡」と感謝を