１７日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅ながら４営業日ぶりに反発。朝方の買いが一巡したあとは下げに転じる場面もあったが、２０年債入札が強めの結果となったことが支えとなった。 １６日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が４営業日ぶりに反落したことを受け、インフレ懸念の後退から同日の米長期債相場が５営業日ぶりに反発（金利は低下）した流れが東京市場